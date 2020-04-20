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Минюст планирует лишить должников возможности выезжать через Белоруссию

В закон "Об исполнительном производстве" предлагается внести норму об обмене информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минюст России разработал законопроект, призванный окончательно закрыть лазейку для возможного выезда ограниченных в праве выезда должников через Белоруссию. Как сообщили в пресс-службе Минюста, на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения представлен законопроект о порядке обмена сведениями о гражданах РФ и Республики Беларусь.

Как пояснили в Минюсте, в закон "Об исполнительном производстве" предлагается внести норму об обмене информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. "Законопроект разрабатывается в целях реализации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке обмена сведениями о гражданах Российской Федерации и Республики Беларусь, в отношении которых действуют ограничения на выезд", - сообщили в Минюсте. Соглашение было заключено еще в марте 2015 года.

В настоящее время у российских судебных приставов отсутствуют правовые основания для направления информации о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из России в МВД России, которое перенаправит эту информацию в МВД Белорусии, в связи с чем соглашение не может исполняться. Для пресечения выезда россиян-должников в третьи страны через границу Белоруссии предусматривается обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника между судебным приставом-исполнителем и МВД России.

Теги
БелоруссияРоссия
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