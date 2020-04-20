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Власти напомнили о необходимости привязки соцкарт к пропускам для передвижения по Москве

Если номер карты не будет указан в цифровом пропуске, то его обладатель не сможет пройти через турникеты в общественном транспорте

МОСКВА, 20 апреля./ТАСС/. Владельцам социальных карт необходимо указать их номера в цифровых пропусках для передвижения по Москве с 22 апреля, при условии, что транспортное приложение соцкарты не заблокировано в соответствии с указом мэра Москвы. Если номер карты не будет указан в цифровом пропуске, то его обладатель не сможет пройти через турникеты в общественном транспорте, сообщил ТАСС в понедельник руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

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"Гражданам, которые имеют разовые или "рабочие" цифровые пропуска, необходимо к ним привязать номера транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или проездного билета на месяц, либо регистрационный номер автомобиля. Также людям, к которые пользуются социальными картами москвича или жителя Московской области, нужно внести их номера в цифровые пропуска на nedoma.mos.ru. Просим москвичей не забыть внести эти данные", - сказал Лысенко.

Воспользоваться социальной картой для проезда в общественном транспорте могут учащиеся медицинских вузов, студенты-волонтеры и граждане старше 65 лет, работающие в медицинских организациях. Лысенко также напомнил, что данные о социальных картах не нужно заполнять школьникам, студентам и гражданам старше 65 лет, так как транспортное приложение их карт заблокировано в соответствии с указом мэра Москвы. Кроме того, гражданам в группе риска не разрешается покидать квартиры без острой необходимости во время режима повышенной готовности. Если в цифровом пропуске не указан номер социальной или транспортной карты, то проезд в городском общественном транспорте будет невозможен: электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

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