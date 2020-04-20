Выплаты к 75-летию Победы получат более 340 тыс. петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Единовременные выплаты из бюджета Санкт-Петербурга к 75-летию Победы получат почти 350 тыс. жителей города. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны уже начались, сообщили в понедельник в пресс-службе Смольного.

"По поручению губернатора Санкт-Петербурга начались выплаты ветеранам в соответствии с законом "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Выплаты получат 347 тыс. 183 петербуржца. Средства на сумму 1,4 млрд рублей уже выделены из городского бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшие дни в банках выплаты получат почти 215 тыс. человек, а тем, кто получает пенсии через почтовые отделения, выплата будет доставлена на дом, начиная с сегодняшнего дня.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам войны, труженикам тыла, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и ряду других категорий предусмотрены выплаты в размере 7 тыс. рублей. Вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией выплатят по 4 тыс. рублей. По 3 тыс. рублей получат лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к гражданам указанных категорий.

Право на такую выплату предоставлено гражданам России, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в установленном городским правительством порядке. Планируется, что деньги будут выплачены до конца апреля.