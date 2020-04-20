{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Выплаты к 75-летию Победы получат более 340 тыс. петербуржцев

На эти цели из городского бюджета выделили 1,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Единовременные выплаты из бюджета Санкт-Петербурга к 75-летию Победы получат почти 350 тыс. жителей города. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны уже начались, сообщили в понедельник в пресс-службе Смольного.

"По поручению губернатора Санкт-Петербурга начались выплаты ветеранам в соответствии с законом "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Выплаты получат 347 тыс. 183 петербуржца. Средства на сумму 1,4 млрд рублей уже выделены из городского бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшие дни в банках выплаты получат почти 215 тыс. человек, а тем, кто получает пенсии через почтовые отделения, выплата будет доставлена на дом, начиная с сегодняшнего дня.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам войны, труженикам тыла, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и ряду других категорий предусмотрены выплаты в размере 7 тыс. рублей. Вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией выплатят по 4 тыс. рублей. По 3 тыс. рублей получат лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к гражданам указанных категорий.

Право на такую выплату предоставлено гражданам России, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в установленном городским правительством порядке. Планируется, что деньги будут выплачены до конца апреля.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Садовничий: для призеров олимпиад могут ввести дополнительные условия зачисления в вуз
По словам ректора МГУ, призерами олимпиад стали почти две тысячи учеников 11 классов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС