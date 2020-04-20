Российские специалисты приступают к работе в новом районе в Италии

РИМ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский военно-медицинский контингент, прибывший в Италию для оказании помощи в борьбе с пандемией коронавируса, приступает к обработке объектов в провинции Брешия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде.

"Уже сегодня планируется проведение рабочего совещания, решение по переезду в провинцию Брешии принято. Сейчас составляется план объектов [для обработки], такой же как был в Бергамо. Если не завтра, то послезавтра уже точно приступят к работе в Брешии", - рассказал дипломат.

При этом он уточнил, что медики из российской миссии продолжают работать в полевом госпитале, разбитом при больнице в Бергамо, где полностью ведут несколько пациентов с вызываемым коронавирусом заболеванием, в том числе с тяжелым течением.

По словам генконсула, в Ломбардии понимают, что русские помогают как никто другой. "Сегодня сразу несколько представителей областного совета и правительства области приехали, чтобы поблагодарить наших специалистов", - указал он.

Власти другой северной области Италии - Пьемонта, где также не удается значительно сдержать распространение коронавируса, обратились с просьбой о направлении российских специалистов. Соответствующий документ был направлен в Департамент гражданской защиты, где должно приниматься решение. "Мы близки к достижению соглашения", - сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в областном совете Пьемонта.

Помощь из России

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 71 здание и сооружение, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано почти 179 тыс. случаев заражения, более 47 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 23,5 тыс., в том числе 12 тыс. летальных исходов зафиксировано в Ломбардии, где сохраняется локальный эпицентр пандемии.