{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мадуро поблагодарил Путина за поставки российских тест-систем на коронавирус

Лидеры обсудили по телефону вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки российских тест-систем на коронавирус. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Путин обсудил по телефону с Мадуро вопросы борьбы с распространением коронавируса. "Отмечена важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с новой глобальной угрозой, в том числе реализации выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания в период кризиса "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В разговоре, который состоялся по инициативе венесуэльской стороны, "Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем". Главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе по линии министерств здравоохранения.

 

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Садовничий: для призеров олимпиад могут ввести дополнительные условия зачисления в вуз
По словам ректора МГУ, призерами олимпиад стали почти две тысячи учеников 11 классов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС