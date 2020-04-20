Мадуро поблагодарил Путина за поставки российских тест-систем на коронавирус

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки российских тест-систем на коронавирус. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

Путин обсудил по телефону с Мадуро вопросы борьбы с распространением коронавируса. "Отмечена важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с новой глобальной угрозой, в том числе реализации выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания в период кризиса "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В разговоре, который состоялся по инициативе венесуэльской стороны, "Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем". Главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе по линии министерств здравоохранения.