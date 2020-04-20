Медицинский научный центр МГУ начнет принимать пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова включен в перечень организаций для оказания медицинской помощи людям с подтвержденным диагнозом коронавируса либо с подозрением на него, центр переоборудован и готов к приему первых пациентов. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты" заместитель директора по научной работе центра, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Центр начнет прием больных с 21 апреля. "Мы провели масштабную перестройку и переоборудование нашего клинического корпуса, включая перепланировку помещений, переходов и шлюзов, особое внимание уделили отделению реанимации и интенсивной терапии, средствам коммуникации", - сказал Мацкеплишвили. По его словам, также обеспечена безопасность сотрудников центра, они получат лучшие средства индивидуальной защиты.

"Что касается диагностики и лечения пациентов - в нашем арсенале, пожалуй, лучшее диагностическое оборудование в стране, первоклассные специалисты, инновационные технологии, которые мы непрерывно совершенствуем", - добавил собеседник портала.

Мацкеплишвили также отметил, что в отношении тестирования пациентов, маршрутизации больных, протоколов лечения COVID-19 разработана программа взаимодействия с Департаментом здравоохранения Москвы.

"Надо понимать, что Медицинский научно-образовательный центр МГУ - это не простая, даже очень хорошая, больница. Мы являемся составной частью Московского университета, в котором сконцентрированы ведущие ученые, технологии, идеи и разработки в области наук о жизни, физики, химии, и многих других направлений. Поэтому нами запланированы фундаментальные междисциплинарные научные исследования у пациентов с коронавирусной инфекцией и, если наши идеи оправдаются, мы сможем значительно улучшить результаты лечения и отдаленный прогноз у многих больных", - добавил собеседник.