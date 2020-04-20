Ростовские власти начнут принимать заявки на получение пропусков по электронной почте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону, которые в понедельник приступили к выдаче пропусков нового образца для перемещения по городу в период действия ограничительных мер, будут принимать заявки по электронной почте. Об этом на брифинге в региональном пресс-центре по ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил в понедельник первый заместитель главы городской администрации Юрий Овчинников.

Ранее для въезда и перемещения по Ростову-на-Дону тех граждан, чья трудовая деятельность не приостановлена, требовалась справка с работы определенного образца. 19 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал изменения в законодательстве, согласно которым въезд и перемещение по Ростову-на-Дону будет осуществляться по новым документам. Жители в социальных сетях жаловались на сложности с получением пропуска, в частности, на очереди в пунктах выдачи.

"Мы на сайте разместим информацию с той почтой, на которую можно прислать заявку. Она будет отправлена в район, где предприятие или индивидуальный предприниматель зарегистрированы, обработана, с ним свяжутся и скажут, когда приходить за пропусками", - сказал Овчинников, отметивший, что в получении пропусков могут отказать, если в заявке будут выявлены недостоверные сведения.

Ранее пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова, сообщила, что региональное правительство "видит недоработки города" в ситуации с выдачей пропусков и уже потребовало "изменить работу пунктов таким образом, чтобы обеспечить соблюдение всех санитарных норм, нарастить число самих пунктов, организовать работу многоканальных телефонов (для записи на получение бланков разрешений), по возможности перевести прием заявок на электронную основу".

Как уточняется на сайте администрации города, девять пунктов выдачи пропусков расположены по одному в каждом районе и еще один в центре города, который предназначен для выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий. К приему документов допускаются только по предварительно записи, еще одно условие - наличие средств индивидуальной защиты. Новый документ позволит владельцу свободно перемещаться только на работу и обратно. По словам Овчинникова, на 16:00 мск выдано около 170 тыс. пропусков.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 292 случая заражения, из которых 100 - в Ростове-на-Дону, 13 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.