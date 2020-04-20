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Пандемия коронавируса нового типа

В Рязанской области зафиксировали первые случаи смерти пациентов с коронавирусом

Точные причины смерти двух пациентов установят после вскрытия

РЯЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Первые два случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксированы в Рязанской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативной группе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что 20 апреля 2020 года в регионе зафиксирована смерть мужчины 67 лет с диагнозом пневмония и смерть женщины 51 года. Причины смерти будут установлены после вскрытия. Оба пациента имели положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, в регионе зарегистрировано 289 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у граждан РФ. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится 27 положительных тестов по результатам первичных исследований. Девять человек выздоровели и выписаны из больницы.

В целом на 16:00 20 апреля поступила информация о 3 270 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1 039 граждан. Завершено меднаблюдение у 2 231 человека, они обследованы и здоровы.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
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