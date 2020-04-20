Садовничий: для призеров олимпиад могут ввести дополнительные условия зачисления в вуз

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ректоры российских вузов могут ввести дополнительные условия для абитуриентов - призеров Всероссийских школьных олимпиад, заявил в понедельник ТАСС ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все финалисты Всероссийской олимпиады школьников, которые заканчивают школу в этом году, признаются призерами. Кравцов добавил, что школьники, набравшие проходные баллы, которые продолжат обучение в школе в следующем году, получат право участвовать в финальном этапе Всероссийской олимпиады в 2021 году без прохождения остальных этапов. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам, проходит в четыре этапа. Победители и призеры получают льготы при поступлении в любой вуз на профильное направление.

"У нас завтра будет заседание трех ассоциаций: Глобальных университетов, Ведущих университетов и Российского Союза ректоров. Мы завтра этот вопрос будем обсуждать. Я думаю, какое нами будет принято решение в целом: согласиться с этим решением, но, возможно, будут какие-то дополнительные условия для тех, кто будет поступать в ведущие университеты. Возможно, это будет балл ЕГЭ", - сказал ректор.

Он отметил, что сейчас это острый вопрос для вузов, "но, видимо, по ситуации другого решения нет". "Возможно, нужно было более широко обсудить вопрос, потому что недостаток обсуждения и привел к такой реакции, которая вызывает много вопросов", - отметил ректор.

По словам Садовничего, сейчас призерами стали почти две тысячи учеников 11 классов, по правилам они получат привилегии при зачислении. "Мы сможем решить вопрос. Абитуриенты не должны быть обиженными. Они боролись", - добавил ректор. Садовничий также не исключил, что возможна ситуация, когда места на некоторых факультетах могут быть заняты призерами.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения, в этом году льготой при поступлении в вуз воспользуется 1261 участник олимпиады. "Это, к слову, лишь на 239 человек превышает прошлогодний показатель победителей и призеров среди одиннадцатиклассников - в 2018-2019 учебном году их было 1022", - сообщили в пресс-службе.

Профилактика коронавируса

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.