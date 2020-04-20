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Пандемия коронавируса нового типа

Более 250 литров крови сдали росгвардейцы из-за риска дефицита плазмы при пандемии

Всего в акции "От сердца к сердцу" приняли участие около 550 росгвардейцев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Росгвардейцы сдали более 250 литров крови в рамках акции, посвященной Дню донора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"20 апреля в России отмечается Национальный день донора, к которому приурочена акция Центрального округа Росгвардии "От сердца к сердцу". Из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови. Более 250 литров крови сдали росгвардейцы", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что представители управлений Росгвардии, бойцы отрядов спецназа, сотрудники вневедомственной охраны и военнослужащие Росгвардии сдают кровь в Подмосковье, Туле, Смоленске, Курске, Воронеже, Калуге, Ярославле и Брянске. Всего в акции "От сердца к сердцу" приняли участие около 550 росгвардейцев.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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