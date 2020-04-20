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Пандемия коронавируса нового типа

Спецрейс из Москвы в Италию запланирован на 28 апреля

Рейс выполнит авиакомпания Neos

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Желающие вернуться на родину итальянцы могут воспользоваться 28 апреля специальным рейсом из Москвы. Об этом говорится в сообщении посольства Италии, размещенном на странице в Facebook.

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"Вылет второго чартерного специального рейса для вывоза соотечественников из России планируется организовать 28 апреля, его выполнит авиакомпания Neos, - сообщили в диппредставительстве. - Вылет рейса запланирован из московского аэропорта Шереметьево. Прибыть в аэропорт для прохождения формальностей следует не менее чем за три часа до вылета".

Желающим улететь необходимо заранее отправить письмо со своими данными на электронные адреса генерального консульства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге, информировали в посольстве.

Предыдущий спецрейс был организован 9 апреля. Самолет вылетел из Шереметьево, сделал промежуточную посадку в Пулково и затем направился в римский аэропорт Фьюмичино.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано 178 972 случая инфицирования коронавирусом, более 47 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 23,6 тыс.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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