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Пандемия коронавируса нового типа

Исследователи рынка и общественного мнения обратились в правительство за поддержкой

По прогнозам ассоциаций, исследовательскую отрасль из-за последствий пандемии ждет падение оборота до 50%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ведущие компании, изучающие рынки и общественное мнение, обратились в правительство с просьбой поддержать исследовательскую отрасль, понесшую серьезные потери из-за пандемии коронавируса. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Обращение на имя премьера Михаила Мишустина подписали 63 исследовательские компании, входящие в "Объединение исследователей рынка и общественного мнения" ("ОИРОМ") и Ассоциацию исследовательских компаний "Группа 7/89".

По словам исполнительного секретаря ОИРОМ Евгения Попова, "экономический кризис, вызванный пандемией, повлиял и на социологическую отрасль, так как часто расходы на исследования сокращаются одними из первых. При этом все понимают, что в кризис особенно важно мониторить изменения в экономическом положении, потребительском поведении и установках россиян для того, чтобы принимать верные решения по управлению ситуацией, а также при выходе из рецессии".

В своем обращении российские исследователи просят внести ее в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. По прогнозам ассоциаций, исследовательскую отрасль из-за последствий пандемии ждет падение оборота до 50%.

Ассоциация "ОИРОМ" объединяет 23 ведущих исследовательских компаний, чья доля в совокупном обороте отрасли составляет 70%. Членами ассоциации "Группа 7/89" являются 40 крупных и небольших компаний более чем из 30 городов от Калининграда до Владивостока, занимающихся непосредственным сбором данных как в городах-миллионниках, так и в самых отдаленных населенных пунктах страны.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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