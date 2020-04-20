{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

Ежемесячно гражданам, лишившимся работы, будут выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого ребенка

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом жители Курганской области будут получать, помимо максимального пособия по безработице в размере около 14 тыс. рублей, дополнительные  . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора области.

На эту тему
Не один дома: как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

"Граждане, уволенные после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными, с апреля по июнь будут получать пособие по безработице в максимальном размере. В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей. Для временно безработных граждан, лишившихся работы после 1 марта и имеющих детей, вводятся дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Садовничий: для призеров олимпиад могут ввести дополнительные условия зачисления в вуз
По словам ректора МГУ, призерами олимпиад стали почти две тысячи учеников 11 классов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС