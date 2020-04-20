Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом жители Курганской области будут получать, помимо максимального пособия по безработице в размере около 14 тыс. рублей, дополнительные . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора области.

как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

Не один дома: как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

"Граждане, уволенные после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными, с апреля по июнь будут получать пособие по безработице в максимальном размере. В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей. Для временно безработных граждан, лишившихся работы после 1 марта и имеющих детей, вводятся дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.