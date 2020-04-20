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Губернатор после онлайн-жалоб потребовал изменить систему выдачи пропусков в Ростове

Жители города жаловались на неудобства при выдаче пропусков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев после жалоб жителей Ростова-на-Дону через сервис "Яндекс.Навигатор" на неудобства при выдаче новых пропусков на передвижение по городу поручил изменить порядок их оформления. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

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В понедельник в Ростове-на-Дону начали выдавать пропуска нового образца на перемещение по городу, они должны начать действовать с 23 апреля. В соцсетях стали распространяться фотографии с очередями в местах выдачи пропусков, жители оставляли многочисленные комментарии в сервисе "Яндекс.Навигатор".

"Губернатор, увидев реакцию в соцсетях, СМИ, в том числе эту карту, указал главе администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко на многочисленные недоработки, допущенные в организации выдачи новых разрешений. Василий Юрьевич потребовал от властей города изменить работу пунктов выдачи, увеличить их количество, а также скорректировать порядок выдачи пропусков таким образом, чтобы максимально можно было сделать дистанционно, по электронной почте", - сказала она.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, Голубев в телефонном разговоре с сити-менеджером Ростова-на-Дону отметил, что каждая очередь - это потенциальный источник заражения коронавирусом. "Ни о каком социальном дистанцировании, судя по фотографиям в СМИ, не может идти и речи. Люди в них подвергаются риску заражения коронавирусной инфекцией. Тем самым вы "обнуляете" всю нашу работу по противодействию инфекции и защите здоровья людей. Я требую в самом оперативном режиме принять меры реагирования", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Уточняется, что администрации Ростова-на-Дону в кратчайшие сроки необходимо будет организовать работу многоканальных телефонов для записи на получение бланков разрешений, нарастить количество пунктов выдачи и по возможности перевести прием заявок на электронную основу. "Если для этого нужна корректировка постановления правительства области, давайте свои предложения, мы их оперативно внесем", - заключил Голубев.

Как уточняется на сайте администрации города, девять пунктов выдачи пропусков расположены по одному в каждом районе и еще один - в центре города, он предназначен для выдачи разрешений муниципальным учреждениям и предприятиям. К приему документов допускаются только по предварительной записи, еще одно условие - наличие средств индивидуальной защиты. Новый документ позволит владельцу свободно перемещаться только на работу и обратно.

По последним данным, в Ростовской области зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом, из которых 100 - в Ростове-на-Дону, 13 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области ввели режим самоизоляции.

В новость внесены изменения (18:58 мск) - добавлены подробности.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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