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Ассоциация вузов предлагает призерам школьной олимпиады все же сдать ЕГЭ для поступления

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все финалисты Всероссийской олимпиады школьников признаются призерами

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ассоциация "Глобальные университеты" предлагает призерам Всероссийской олимпиады школьников дополнительно сдать профильный единый государственный экзамен не менее, чем на 75 баллов, в рамках приемной кампании 2020 года для получения права быть зачисленным без конкурса в вузы других регионов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все финалисты Всероссийской олимпиады школьников, которые оканчивают школу в этом году, признаются призерами. Кравцов добавил, что школьники, набравшие проходные баллы, которые продолжат обучение в школе в следующем году, получат право участвовать в финальном этапе Всероссийской олимпиады в 2021 году без прохождения остальных этапов. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам, проходит в четыре этапа. Победители и призеры получают льготы при поступлении в любой вуз на профильное направление.

"С учетом того, что сейчас права призеров даны победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, предлагаем предоставить каждому такому победителю право зачисления без экзаменов в вузы своего региона. Для получения права быть зачисленным без конкурса в вузы других регионов они должны будут подтвердить свой высокий уровень, сдав профильный ЕГЭ не менее, чем на 75 баллов. Аналогичное правило применяется сегодня по отношению к победителям и призерам олимпиад школьников Российского совета олимпиад школьников", - говорится в заявлении.

Также предлагается разрешить вузам зачисление на образовательные программы победителей и призеров олимпиад, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, на бюджетные места сверх контрольных цифр приема, с последующей корректировкой государственного задания этим вузам. Кроме того, ассоциация предлагает в ситуации, если победители и призеры олимпиад на той или иной программе заняли свыше 75% бюджетных мест, разрешить вузам зачислить на дополнительные бюджетные места (но в сумме не более чем на 25% мест) также абитуриентов, поступающих по конкурсу баллов ЕГЭ.

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