Минздрав Пермского края опроверг сообщения о сокрытии факта заражения врачей коронавирусом

ПЕРМЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края опровергло информацию, опубликованную на сайте краевой общественно-политической газеты "Звезда", о том, что руководство инфекционной больницы в Перми якобы намеревалось скрыть факт заражения ряда сотрудников коронавирусом. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-служба Минздрава.

15 апреля на сайте газеты "Звезда" появилась публикация, в которой врач краевой инфекционной больница Елена Макарова утверждает, что руководство их больницы якобы хотело скрыть факт заражения ряда коронавирусом медиков. При появлении первых симптомов инфекции у одного из врачей больницы, по ее словам, не были приняты соответствующие меры - он продолжал работать с пациентами и общаться с коллегами. Анализы врачам якобы сначала не делали, а после того как они все-таки были проведены, их потеряли при отправке в Роспотребнадзор.

"Данная информация не соответствует действительности в связи со следующим: сокрытие заболеваемости пациентов невозможно, так как... ведется заполнение электронных медицинских карт больных с внебольничной пневмонией в ЕИСЗ ПК (Единая информационная система здравоохранения Пермского края - прим. ТАСС). По каждому случаю заболевания данные вносятся также на электронный ресурс Министерства здравоохранения РФ", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По информации Минздрава, с 5 марта подобные сведения стали вносить и о пациентах с тяжелым течением ОРВИ и внебольничной пневмонией, прибывших из Китая и Ирана, у них были взяты анализ на коронавирус. Показаний для проведения подобного обследования среди сотрудников больницы не было, отмечает Минздрав. Все врачи были обследованы в период с 4 по 6 апреля, согласно распоряжению главного санитарного врача РФ.

Также, как сообщает пресс-служба министерства, в феврале и марте в Перми наблюдался эпидемический подъем ОРВИ и гриппа, в том числе и среди сотрудников больницы, поэтому медработники соблюдали противоэпидемический режим и должны были использовать средства индивидуальной защиты, а заболевшие в случае обращения за медпомощью были госпитализированы.

Режим работы

В публикации также утверждается, что после того, как часть сотрудников краевой инфекционной больницы заразилась, а другие ушли на карантин, "опытных медиков-инфекционистов просто не осталась". В краевом Минздраве эту информацию не подтвердили. "На сегодняшний день дефицита врачей нет. Всего в Пермской краевой инфекционной больнице работает 72 врача, из них инфекционистов - 28. В настоящее время фактически работает 20 врачей-инфекционистов, педиатров - пять человек. Из 20 врачей-инфекционистов 14 - высшей категории, три кандидата медицинских наук. Больница в связи с новыми условиями перешла на режим работы бригадами: сотрудники неделю работают, 2 недели - отдыхают", - пояснили в Минздраве.

Ранее главный врач краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина сообщала журналистам о том, что среди зараженных сотрудников врачей-инфекционистов нет, а восемь сотрудников находятся на больничном с другими диагнозами и в отпуске. Она также исключила факт потери анализов и сообщила, что все врачи, сдавшие тест на коронавирус, получили результаты.