В Ингушетии в честь празднования Пасхи православным жителям раздали продуктовые наборы

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. Православным жителям Ингушетии в честь празднования Пасхи раздали продуктовые наборы, а также оказали материальную помощь. Акции прошли в двух городах - Малгобеке и Сунже.

"Мэрия Малгобека оказала единовременную материальную помощь 112 православным семьям города в честь празднования Пасхи. Очень важно развивать и поддерживать среди жителей принципы взаимоуважения и толерантности, особенно в такой праздник, который в полной мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности - добро, милосердие и человеколюбие", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии Малгобека.

Помощь также получили и православные жители Сунжи - волонтеры центра "Единой России" по борьбе с коронавирусом вместе с представителями "Молодой Гвардии" раздали им продуктовые наборы.

"В честь праздника Пасхи мы посетили 10 русскоязычных малоимущих семей и передали им наборы продовольственной помощи. В каждый набор входили продукты первой необходимости: мука, сахар, рис, масло и чай", - рассказал ТАСС и. о. руководителя штаба "Молодой гвардии "Единой России" Марат Озиев.

В Ингушетии проживают около 500 тыс. человек, из них 7,5 тыс. - православные. Преимущественно они проживают в Сунженском и Малгобекском районах республики.