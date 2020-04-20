Вывозной рейс из Москвы в Тель-Авив запланирован на 23 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спецрейс Москва - Тель-Авив, на котором желающие смогут улететь в Израиль, будет организован 23 апреля. Об этом сообщило в понедельник посольство Израиля в Москве.

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"Авиакомпания Israir объявила о рейсе Москва - Тель-Авив 23 апреля. За информацией о рейсе и приобретением билетов просим обращаться в авиакомпанию", - указали в диппредставительстве.

В посольстве предупредили, что не несут ответственность за информацию и возможные изменения по данному перелету.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. - умерли.