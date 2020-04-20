Рабочая группа Госдумы предложит Мурашко алгоритмы оказания медпомощи в условиях пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по борьбе с коронавирусом направит главе Минздрава Михаилу Мурашко свои предложения по охране здоровья граждан в период пандемии, сообщил в понедельник глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия").

"В нынешней ситуации нам нужно сохранить баланс между лечением коронавируса и оказанием необходимой помощи в лечении других болезней", - приводит слова Морозова пресс-служба фракции. Так, уверен он, при распределении сил во время борьбы с коронавирусом необходимо учитывать, что помощь также необходима гражданам с онкологическими заболеваниями, при гипертонических кризах, инфарктах, инсультах или детских болезнях.

В связи с этим необходимо пересмотреть всю программу оказания обязательной медицинской помощи, считает замглавы думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"). В частности, нужен алгоритм действий для помощи больным с серьезными заболеваниями, когда все существующие медучреждения работают с перегрузкой.

Так, первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина ("Единая Россия") предлагает разделить медучреждения на те, что будут оказывать помощь гражданам, которые заразились коронавирусом, и те, которые будут оказывать медицинские услуги другим гражданам. "Необходимо серьезно подойти к вопросам маршрутизации. Сегодня в одном из районов Московской области на участки вышли хирург и травматолог - узких специалистов оставили на оказание экстренной помощи, поскольку остальные доктора и участковые заболели", - отметила Санина.

"Все вопросы мы поставим в ходе правительственного часа с министром, который запланирован на середину мая", - отметил Морозов.