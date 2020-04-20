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Папа Римский Франциск перенес Всемирную встречу семей и Всемирные дни молодежи на год

Мероприятия должны были пройти в июне 2021 года и августе 2022 года

ВАТИКАН, 20 апреля. /ТАСС/. Всемирная встреча семей, намеченная на июнь 2021 года, и Всемирные дни молодежи, которые должны пройти в Лиссабоне в августе 2022 года, перенесены на год. Такое решение принял Папа Римский Франциск, сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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"В связи с нынешней санитарно-эпидемиологической ситуацией и ее последствиями для передвижения и сбора семей и молодежи Папа Римский вместе с декастерией по делам мирян, семьи и жизни предложили отложить на год проведение Всемирной встречи семей, запланированной на июнь 2021 года в Риме, и следующие Всемирные дни молодежи, который должны состояться в Лиссабоне в августе 2022 года, то есть на июнь 2022 и август 2023 года соответственно", - сообщил Бруни.

Оба мероприятия - важные для Римско-католической церкви съезда. Всемирная встреча семей организуется декастерией примерно раз в три года, Всемирные дни молодежи, которые начали проводиться как праздник католической молодежи по инициативе Иоанна Павла II, проходят раз в два-три года в разных странах, и Папа Римский обычно принимает в них участие. Последний раз они проводились в январе 2019 года в Панаме с участием Франциска.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканПандемия коронавируса нового типа
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