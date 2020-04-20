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Пандемия коронавируса нового типа

На бывшей площадке ПМЭФ "Ленэкспо" откроют обсерватор по коронавирусу на 1 080 мест

По последним данным, в городе выявлено 1 846 случаев заражения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Территорию одного из крупнейших выставочных комплексов в России "Ленэкспо", который в течение десяти лет принимал Петербургский международный экономический форум, используют в качестве обсерватора для обеспечения изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Там оборудуют 1 080 коек, сообщил в понедельник главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

"[Губернатором Санкт-Петербурга] Александром Дмитриевичем [Бегловым] принято решение в связи с тем, что в Санкт-Петербурге некоторое количество людей живут в коммунальных квартирах, где в принципе невозможно обеспечить изоляцию, если появляется один больной, организовать два обсерватора... Один обсерватор на 1 080 коек в "Ленэкспо" и второй обсерватор в районе Репино более чем на 500 коек", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в список из девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.

Ранее в пресс-службе компании "Экспофорум-Интернэшнл" ТАСС сообщали, что один из павильонов "Ленэкспо" переоборудуют под временный госпиталь как резервную площадку для лечения пациентов с коронавирусом на 544 места. Кроме того, в марте как обсерватор начали использовать пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга. Председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков отмечал, что комплекс рассчитан максимум на 500 человек.

Как оборудуют территорию

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга журналистам сообщили, что площади выставочного комплекса предоставлены безвозмездно по итогам переговоров губернатора Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Глава Петербурга дал поручение профильным комитетам в одном из павильонов на площади 11 тыс. кв. м развернуть до 1 тыс. койко-мест для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Как пояснили в пресс-службе, этот вариант размещения предоставят людям, которые проживают с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение.

Монтаж госпиталя ведется по технологии, согласованной с городским управлением Роспотребнадзора и комитетом по здравоохранению Петербурга. "В павильоне на площади 280 м оборудуют санпропускник, который предназначен для технологического разделения "грязных" и "чистых" потоков. С помощью модульных перегородок для больных делают отдельные боксы на 1-2 человека. Временный госпиталь будет оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами", - отметили в администрации.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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