ГП контролирует проверку данных о массовом заражении COVID-19 в Архангельской психбольнице

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ проконтролирует ход проверки по информации СМИ о массовом заражении коронавирусом в психбольнице в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"В связи размещением в средствах массовой информации сведений о массовом заражении COVID-19 в Архангельской клинической психиатрической больнице, Генеральной прокуратурой РФ контролируются ход и результаты проводимой прокуратурой Архангельской области проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер", - сообщили в Генпрокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.