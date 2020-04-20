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Пандемия коронавируса нового типа

ГП контролирует проверку данных о массовом заражении COVID-19 в Архангельской психбольнице

Информация о массовом заражении пациентов ранее появилась в СМИ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ проконтролирует ход проверки по информации СМИ о массовом заражении коронавирусом в психбольнице в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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"В связи размещением в средствах массовой информации сведений о массовом заражении COVID-19 в Архангельской клинической психиатрической больнице, Генеральной прокуратурой РФ контролируются ход и результаты проводимой прокуратурой Архангельской области проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер", - сообщили в Генпрокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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