МАДИ подала в суд на "Яндекс.Такси" из-за передачи заказов нелегальным перевозчикам

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подала судебный иск на "Яндекс.Такси" из-за передачи агрегатором заказов нелегальным перевозчикам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МАДИ.

"МАДИ выявила несколько случаев, когда агрегатор "Яндекс.Такси" передавал заказы нелегальным таксистам, не имеющим разрешений на перевозку. Поэтому МАДИ обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы агрегатору запретили передавать заказы таким перевозчикам. По каждому выявленному случаю передачи заказов судом также может быть наложен штраф до 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что если разрешения на перевозку у таксомоторной компании нет или его срок действия истек, гражданам настоятельно рекомендуется не пользоваться таким такси и сообщить об этом в МАДИ по номеру 8 (495) 540-76-56. Информацию также можно отправить через электронную приемную на, прикрепив к сообщению скриншот из приложения агрегатора с информацией о заказе.

"Напомним, оказывать услуги такси можно только в том случае, если у перевозчика есть разрешение на перевозку пассажиров, выданное в Москве или Московской области. Проверить наличие разрешения можно на портале в разделе "Проверка разрешений". Для этого достаточно ввести номер автомобиля такси", - отметили в пресс-службе.