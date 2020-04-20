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Пандемия коронавируса нового типа
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ВОЗ: ослабление ограничений для населения в странах не означает завершения пандемии

В организации призвали продолжать борьбу с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, он подчеркнул, что ослабление этих ограничений не означает, что пандемия завершилась.

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"Хотим подчеркнуть, что ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране", - сказал он. Глава ВОЗ подчеркнул, что победа над болезнью потребует "устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств, которые должны продолжать бороться и контролировать этот смертоносный вирус". Гендиректор призвал страны обеспечить "выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов".

Глава ВОЗ приветствовал разработку тестов на антитела в мире, поскольку "это поможет понять, насколько широко инфекция распространена среди населения". Первые данные этих исследований говорят о том, что "относительно небольшой процент населения, возможно, инфицирован, даже в наиболее сильно затронутых районах", пояснил он. По словам гендиректора при всей важности тестов на антитела, тестирование на наличие вируса по-прежнему представляет собой "ключевой инструмент для обнаружения случаев заболевания, диагностики, изолирования и лечения".

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что совместно с рядом других подразделений системы ООН ВОЗ "разместила заказы на 30 млн тестов на ближайшие четыре месяца". Он также информировал о запланированной на апрель и май поставке 180 млн хирургических масок и других медицинских защитных средств "в страны, которые особенно в них нуждаются". По словам гендиректора, более 100 стран присоединились к международной программе солидарности по испытанию терапевтических средств против коронавируса. Для этих исследований уже отобрано 1200 пациентов "из первых пяти стран". Ожидается, что на нынешней неделе еще более 600 госпиталей в мире приступят к отбору пациентов.

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ШвейцарияТедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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