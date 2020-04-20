Хинштейн: большинство фейков о коронавирусе в России распространяется с территории Украины

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Большая часть заведомо ложной информации об эпидемии коронавируса в России распространяется из-за рубежа, в основном с территории Украины. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе онлайн-дискуссии "Журналистика, социальные медиа и пандемия: глобальные вызовы сегодняшнего дня" в рамках экспертной площадки МГУ.

"Последние события с коронавирусом наглядно показали, что, к сожалению, технология фейк-ньюс очень активно применяется в борьбе с нашим государством. Анализ показывает, что большинство таких фейк-ньюс распространяются не с аккаунтов на территории РФ, а с аккаунтов за рубежом, в первую очередь, с территории сопредельной Украины", - сказал Хинштейн. Парламентарий считает подобные действия информационной войной, цель которой "посеять панику, дестабилизировать обстановку, убедить общество в неготовности и неспособности власти контролировать ситуацию".

По его словам, российские власти реагируют на распространение недостоверной информации "достаточно жестко". "Ответственность за фейк-ньюс теперь установлена не только КоАП, но и Уголовным кодексом. Введен новый состав преступления. Речь идет о событиях, которые повлекли за собой тяжелые последствия, в том числе гибель людей, - напомнил он. - Уже сформирована достаточно судебная практика по административным составам".

При этом, подчеркнул депутат, борьба с фейками никак не связана с "попыткой удушения свободы слова" и цензурой. "Речь идет об ответственности за свои слова, неважно сказаны ли они с экрана телевизора или со страницы в социальных сетях", - заключил Хинштейн.

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительных работ до года, принудительных работ или лишения свободы до трех лет. Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.