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Пандемия коронавируса нового типа

Хинштейн: большинство фейков о коронавирусе в России распространяется с территории Украины

Депутат Госдумы считает подобные действия информационной войной, цель которой "посеять панику, дестабилизировать обстановку, убедить общество в неготовности и неспособности власти контролировать ситуацию"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Большая часть заведомо ложной информации об эпидемии коронавируса в России распространяется из-за рубежа, в основном с территории Украины. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе онлайн-дискуссии "Журналистика, социальные медиа и пандемия: глобальные вызовы сегодняшнего дня" в рамках экспертной площадки МГУ.

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"Последние события с коронавирусом наглядно показали, что, к сожалению, технология фейк-ньюс очень активно применяется в борьбе с нашим государством. Анализ показывает, что большинство таких фейк-ньюс распространяются не с аккаунтов на территории РФ, а с аккаунтов за рубежом, в первую очередь, с территории сопредельной Украины", - сказал Хинштейн. Парламентарий считает подобные действия информационной войной, цель которой "посеять панику, дестабилизировать обстановку, убедить общество в неготовности и неспособности власти контролировать ситуацию".

По его словам, российские власти реагируют на распространение недостоверной информации "достаточно жестко". "Ответственность за фейк-ньюс теперь установлена не только КоАП, но и Уголовным кодексом. Введен новый состав преступления. Речь идет о событиях, которые повлекли за собой тяжелые последствия, в том числе гибель людей, - напомнил он. - Уже сформирована достаточно судебная практика по административным составам".

При этом, подчеркнул депутат, борьба с фейками никак не связана с "попыткой удушения свободы слова" и цензурой. "Речь идет об ответственности за свои слова, неважно сказаны ли они с экрана телевизора или со страницы в социальных сетях", - заключил Хинштейн.

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительных работ до года, принудительных работ или лишения свободы до трех лет. Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

Теги
УкраинаРоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичПандемия коронавируса нового типа
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