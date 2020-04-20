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Пандемия коронавируса нового типа

Профсоюзы в Великом Новгороде перенесли массовые мероприятия 1 мая

Они запустят онлайн-акции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Основные массовые мероприятия 1 мая - традиционные праздничные митинг и концерт на центральной площади Великого Новгорода - будут перенесены на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, предположительно, на осень. Вместе с тем, многие акции, запланированные на Первомай, состоятся, но в онлайн-формате, сообщил ТАСС в понедельник председатель Новгородской областной Федерации профсоюзов Василий Федосов.

"Скорее всего, мы перенесем [митинг и концертную программу] на осень - у нас 7 октября день солидарных действий [профсоюзов]", - сказал собеседник агентства.

Между тем, Федосов отметил, что многие мероприятия, запланированные на 1 мая, состоятся, но в другом формате. "Мы запланировали ряд мероприятий таких, как фотоконкурсы, флешмобы, которые будут проходить онлайн", - пояснил он. Например, областной федерацией профсоюзов будет организован флешмоб в социальных сетях под хештегом #Первомайдома. Кроме того, 28 апреля профсоюзы намерены провести горячую линию, на которую жители региона смогут обратиться по вопросам трудового права и получить юридическую консультацию.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 20 апреля в Новгородской области зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусом. Четыре выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, два пациента, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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