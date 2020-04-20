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Чукотка заняла первое место в РФ по удельному весу совершенных в пьяном виде преступлений

При этом регион занял последнее место среди всех субъектов по такому показателю, как преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чукотский автономный округ занял первое место по удельному весу преступлений, совершенных под влиянием алкоголя, и последнее место - по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков. Об этом говорится в статистических данных МВД России о состоянии преступности в РФ за январь-март, опубликованных в понедельник.

"Регионом с наибольшим удельным весом (57,5%) преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стал Чукотский АО", - говорится в статистических материалах.

Кроме того, регион занял последнее место среди всех субъектов по такому показателю, как преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, удельный вес которых составил всего 1,8%, тогда как у региона-лидера - Северной Осетии - данный показатель составляет почти 19%.

Также из статистических материалов МВД следует, что количество преступлений, связанных с производством наркотиков, выросло почти на 18%, тогда как рост преступлений, связанных со сбытом, составил всего 3,5%.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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