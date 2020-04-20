Ростовская область получит более 1 млрд рублей на подготовку коек для пациентов с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апреля. /ТАСС/. Ростовская область в ближайшее время получит более 1 млрд рублей на подготовку инфекционных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга в региональном пресс-центре в понедельник рассказал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

"В ближайшие дни в Ростовскую область придет второй федеральный транш объемом свыше 1 млрд рублей на подготовку инфекционных коек для пациентов с COVID-19. За счет этих средств будет дооснащено еще 1 090 коек, профилированных для лечения новой коронавирусной инфекции, - сказал Тюрин. - Средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, специального оборудования, средств индивидуальной защиты для врачей, а также на подводку кислорода".

Он отметил, что ранее Ростовская область уже получила из федерального бюджета на оснащение и переоснащение больниц более 1 млрд рублей. Эти деньги были предназначены на подготовку коек в шести городах области: Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Сальске и Белой Калитве.

17 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъектам из резервного фонда выделено более 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда медицинских учреждений, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты. Ростовской области на эти цели выделено более 1 млрд 90 млн рублей.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.