Судно "Адмирал Владимирский" вошло в центральную часть Индийского океана

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" прибыло в центральную часть Индийского океана в ходе кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"По каналам специальной связи руководитель экспедиции на борту ОИС "Адмирал Владимирский" капитан 1-го ранга Олег Осипов доложил главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову о том, что материальная часть, гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме", - сказал Дыгало.

По его словам, Евменов приказал ежесуточно анализировать данные по кругосветной экспедиции во взаимодействии с Центром Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России.

Ранее судно выполнило план экспедиции в антарктическом море Дюрвиля, где экипаж и гидрографы провели ряд океанографических исследований с целью уточнения местоположения Южного магнитного полюса, а также встретилось с гидрографическим судном Тихоокеанского флота "Маршал Геловани".

В ходе экспедиции, которая стартовала в декабре 2019 года из Кронштадта и продлится до июня этого года, на различных маршрутах в ней также принимают участие гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

ОИС "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году в Щецине (Польша). Входит в состав Балтийского флота. Водоизмещение судна - 9 120 тонн, дальность плавания 18 тыс. миль, экипаж 170 человек.