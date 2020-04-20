МВД продлевает действие паспортов, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля

"В соответствии с указом президента РФ <...> для граждан РФ, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. "Тем не менее при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону", - подчеркнули в МВД.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной замене.

"Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается детей, родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт", - заключили в министерстве.