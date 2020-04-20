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В Удмуртии приостанавливают выдачу продуктовых наборов для детей из-за жалоб на качество

В частности, жительница Можги сообщила, что в крупе из продуктового набора нашли червяков

ИЖЕВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии снова приостанавливают выдачу продуктовых наборов для детей после жалобы жительницы Можги на качество крупы. Об этом сообщил в понедельник во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

Ранее власти региона приняли решение, что продуктовые наборы на детей будут получать все многодетные семьи, а также семьи с детьми-школьниками, чей доход не превышает 3 300 рублей в месяц на человека, семьи со школьниками с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных школ и школ-интернатов.

"Светлана Воронцова из Можги просит помощи, вы многодетная мама, получили продуктовый набор... и нашли в крупе червяков, насколько я понимаю. Большой резонанс эта тема сейчас имеет. Естественно, по всей этой ситуации я должен разобраться, привлекая сюда специалистов, в том числе из правоохранительных органов, [надо] определить, кто был поставщик. Я надеюсь в этот раз на очень короткий срок приостановить процесс выдачи", - сказал Бречалов, отметив, что наборы должны получить более 100 тыс. детей.

По его словам, в понедельник власти начали развозить по районам первые продуктовые наборы, до 28 числа семьи должны были получить их за апрель.

"Мы вынуждены приостановить, поэтому с завтрашнего дня никакой речи о передаче продуктовых наборов не может быть, мы должны исключить любой риск некачественной продукции", - указал глава республики.

7 апреля Бречалов сообщил, что выдача наборов приостанавливается для проверки цены, по которым они закупаются. Прокуратура начала проверку, связанную с организацией питания. 20 апреля выдачу должны были возобновить.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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