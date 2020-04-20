Посольство РФ: в ближайшие дни россияне смогут вернуться на родину из Армении через Грузию

ЕРЕВАН, 20 апреля. /ТАСС/. Возвращения на родину россиян из Армении через территорию Грузии ожидается в ближайшие дни, сразу после разрешения грузинской стороны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба посольства России в Армении.

"Посольством России в Армении при поддержке МИД России, ПС ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзора и Минкомсвязи России, во взаимодействии с властями Армении и Грузии, а также руководством Северной Осетии - Алании ведется проработка всех значимых аспектов организованного возвращения на Родину очередных групп граждан России через территорию Грузии. Получение разрешения грузинской стороны (включая согласование сроков отправления выездных групп) ожидается в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Представительства работающего в Армении российского бизнеса, в частности ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" и ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", готовы взять на себя расходы по оплате комфортабельных автобусов туристического класса (с кондиционерами и туалетами), что существенно облегчит проезд через территорию сопредельного государства, т.к. не потребуется делать технических остановок, говорится в сообщении.

Списки отъезжающих будут формироваться на основании предоставленных ранее данных со стороны российских граждан находящихся в Армении.

"В случае принятия положительного решения, сотрудники консульского отдела Посольства свяжутся с вами по организационным вопросам. Просим сохранять терпение и спокойствие. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть вас домой", - отмечается в сообщении российского дипломатического представительства.

Будет обеспечена необходимая санитарная обработка транспортных средств, на которых россияне будут возвращаться домой.