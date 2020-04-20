Школьникам в Мурманской области передали компьютеры для дистанционного обучения

МУРМАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Школы в Мурманской области передали ученикам 456 компьютеров, полученных в качестве помощи от крупных промышленных компаний региона, для организации дистанционного обучения в период пандемии. Об этом сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Мурманской области для дистанционного обучения школы передали ученикам 456 компьютеров. Компания "Фосагро" приобрела и передала в школы 388 компьютеров. В Апатитах ноутбуки получили 211 учеников и 21 учитель, в Кировске - 129 детей и 27 педагогов. Ранее в Оленегорске АО "Олкон" было закуплено 68 ноутбуков для местных школ", - говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, школьников, у которых нет домашнего интернета, подключают бесплатно через дочернюю компанию ООО "Телесеть".

В сообщении уточняется, что в настоящее время на дистанционном обучении в мурманской области работает больше 5 тыс. педагогов, количество обращений родителей на телефоны горячих линий за разъяснениями в связи с организацией дистанционного обучения сократилось. Переданная техника после окончания периода дистанционного обучения останется в пользовании школ.