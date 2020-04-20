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Пандемия коронавируса нового типа
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Bild: "Октоберфест-2020" отменили из-за пандемии

По информации издания, официально об отмене фестиваля объявят во вторник утром на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер
Описание
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью на Терезиенвизе (Луг Терезы) в Мюнхене, в 2020 году отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на источники.

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По информации издания, официально об отмене фестиваля объявят во вторник утром на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

На прошлой неделе Зедер заявил о том, что "очень скептично настроен" относительно проведения "Октоберфеста" в этом году в свете пандемии. В понедельник во время выступления в ландтаге (земельном парламенте) Баварии он повторил свою оценку, отметив, что, учитывая международный характер фестиваля, вряд ли целесообразно организовывать его в нынешних условиях.

"Октоберфест" из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. 22 раза он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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