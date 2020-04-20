Депутаты Северной Осетии пообещали помочь нуждающимся в период пандемии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 апреля. /ТАСС/. Североосетинские депутаты окажут помощь жителям республики, оказавшимся в сложной ситуации из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, и призвали серьезно отнестись к пандемии и угрозе для здоровья. Об этом после несанкционированного митинга в понедельник заявили депутаты от региона.

Митингующие в понедельник собрались у здания Дома правительства в центре города, трансляция митинга, требованием которого стала отмена режима самоизоляции, велась в соцсетях. В настоящее время, по словам очевидцев, митингующие начали расходиться.

"Тем, кто сегодня нуждаются, мы всячески, как депутаты парламента, будем помогать, и то, что от нас зависит, будем делать. Поэтому большая просьба, чтобы разошлись, чтобы этой заразы домой не принесли, потому что в каждой семье есть мать, есть дети. Подумайте о них", - сказал депутат парламента республики, главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамбулат Тедеев в видеообращении, которое распространила пресс-служба главы и правительства республики.

С видеообращением к жителям республики также обратился депутат Госдумы Артур Таймазов, он призвал митингующих разойтись по домам, чтобы не подвергать опасности семьи и, прежде всего, представителей старшего поколения. "Это действительно большая проблема - отнеситесь к этой проблеме серьезно, - сказал Таймазов. - Это временно явление, мы должны потерпеть, мы должны сплотиться - вот этого нам не хватает".

ТАСС пока не располагает комментариями республиканского МВД, а также официальными комментариями правительства республики.

В Северной Осетии до 30 апреля объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией. В республике зафиксировано 177 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.