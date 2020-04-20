Лавров обсудил с премьер-министром Сомали борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре обсудили в понедельник по телефону борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы российско-сомалийского сотрудничества в различных областях. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса, подчеркнута важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по противодействию распространению этой инфекции и нейтрализации ее негативных последствий с учетом нужд стран Африканского континента", - указывается в документе.

Разговор состоялся по инициативе сомалийской стороны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. По данным Африканского союза, число заразившихся в странах Африки достигло 17 247 человек, 910 человек умерли, 3 546 выздоровели.