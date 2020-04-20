{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Лавров обсудил с премьер-министром Сомали борьбу с коронавирусом

Стороны подчеркнули важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка в борьбе с пандемией

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре обсудили в понедельник по телефону борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы российско-сомалийского сотрудничества в различных областях. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса, подчеркнута важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по противодействию распространению этой инфекции и нейтрализации ее негативных последствий с учетом нужд стран Африканского континента", - указывается в документе.

Разговор состоялся по инициативе сомалийской стороны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. По данным Африканского союза, число заразившихся в странах Африки достигло 17 247 человек, 910 человек умерли, 3 546 выздоровели.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСомалиРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Медицинский центр МГУ сможет принимать до 124 пациентов с коронавирусом
Прием пациентов с коронавирусом начнется с 21 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС