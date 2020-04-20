Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 180 тыс.

Как отметил глава департамента Анджело Боррелли, впервые более чем за месяц снизилось число проходящих лечение - в воскресенье их насчитывалось 108 257. "Сегодня лечение проходят 108 237 человек, то есть на 20 меньше, и это - позитивный показатель", - сказал он.

При этом отмечается продолжение снижения давления на систему здравоохранения с уменьшением числа госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. Число излечившихся за последние сутки достигло 1 822, всего выздоровели 48 877 человек. При этом растет число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания среди медиков, достигшее 139 человек.

Как сообщили в понедельник в областном совете Лацио, окончательно завершили лечение китайские супруги - туристы из Уханя, госпитализированные в тяжелом состоянии в конце января в Риме, где они находились в поездке в составе туристической группы. Изначально они прибыли в аэропорт Милана, до прекращения авиасообщения с Китаем, и посетили разные города на севере страны до того, как у них появились первые симптомы заражения. Локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля в районе города Лоди (под Миланом). Так называемый нулевой пациент обнаружен так и не был. Многие эксперты полагают, что вирус проник в Италию уже в конце января - начале февраля.