В ВОЗ заявили, что ничего не скрывают от США и других стран

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от США и других стран. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, он напомнил, что организация тесно сотрудничает со специалистами CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США), и это означает, что вся информация поступает в Соединенные Штаты.

"В ВОЗ нет секретов, потому что речь идет о жизнях", - сказал гендиректор. Он высоко оценил сотрудничество со специалистами CDC. "В то же время наличие персонала CDC означает, что ничего не сокрыто от США", - пояснил глава ВОЗ.

По его словам, ВОЗ не скрывала информацию "с первого дня". "Американцы работают с нами, и поэтому вполне естественно, что они рассказывают о том, чем они занимаются", - отметил он, добавив, что "ВОЗ открыта, она ничего не скрывает". Это относится не только к США, но и к другим странам. "Мы хотим, чтобы все страны получали одинаковую информацию немедленно, потому что это помогает странам хорошо и быстро подготовиться [к борьбе с опасными заболеваниями]", - продолжил гендиректор. Он напомнил, что сотрудничество ВОЗ с CDC не означает, что они имеют какие-либо привилегии, поскольку ВОЗ "открыта и дает информацию всем".

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации.