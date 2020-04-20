Представитель инфоцентра по коронавирусу Мясников сообщил, что переболел COVID-19

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников заявил, что его тест на антитела к инфекции дал положительный результат.

"Вот я сегодня пошел проверился на антитела. Оказывается, я переболел этим COVID-19. Я даже знаю, когда, и помню. <...> Ну, я помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой", - сказал он понедельник в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Мясников отметил, что в большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно. "Самое страшное в этой эпидемии сегодняшней, что я наблюдаю - это то, что этот вирус, как мне правильно сказали, не столько инфекционный. Это вирус страха", - добавил он.

Александр Мясников был назначен официальным представителем центра 15 апреля. Основные задачи ИЦК - cбор, обработка, анализ и предоставление полной и достоверной информации о ситуации с распространением и противодействием инфекции, а также обеспечение координации федеральных и региональных органов власти по мерам, предпринимаемым в борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 20 апреля 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.