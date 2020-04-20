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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ: Россия хорошо справляется с перепрофилированием медучреждений из-за коронавируса

В России зарегистрирован 47 121 случай заражения

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Перепрофилирование больниц и медицинских учреждений под инфекционные в России проходит эффективно. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью, опубликованном в понедельник на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

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"Пандемия - это чрезвычайная ситуация, которая требует от всех перепрофилирования. Россия с этим очень хорошо справляется на данный момент", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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