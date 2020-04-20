В Вологодской области отложили открытие навигации в связи с ограничениями по коронавирусу

ВОЛОГДА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области отложили открытие навигации на водоемах в связи с ограничениями по коронавирусу, введен также запрет на рыбную ловлю из-за наступления нереста, сообщил в понедельник председатель областного Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев.

"В области действует запрет на использование маломерных судов, установленный 28 октября прошлого года, ранее ежегодно навигация открывалась в конце апреля - начале мая одновременно со открытием весенней охоты. Но, несмотря на запрет, выявляются нарушения, которые приводят к происшествиям и гибели людей", - сказал он, добавив, что с начала введения режима повышенной готовности было выявлено семь происшествий - когда люди проваливались под лед или их уносило на оторвавшейся льдине, зафиксированы случаи выхода на маломерных судах в нарушение запрета. Три человека погибли, спасен 31, поиски шести человек продолжаются.

"Рекомендовано отложить сроки навигации на водоемах области", - сообщил Колычев на оперативно совещании областного правительства.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решение поддержал. "Давайте примем решение с учетом самоизоляции и карантинных мер. С 20 апреля по 10 июня в Вологодской области вступают ограничения рыболовства в связи с наступлением нереста на наших реках и озерах. Но нужно организовать переправы, где они традиционно открываются для обеспечения продуктами питания, товарами первой необходимости", - поручил губернатор.