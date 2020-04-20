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Пандемия коронавируса нового типа

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

По данным Минобороны, все заболевшие находятся в нормальном состоянии
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказали в ведомстве.

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В Минобороны добавили, что при дальнейшем тестировании пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат. Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, курсанты изолированы, добавили в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что все контактировавшие с ними слушатели находятся под наблюдением медиков и размещены на дополнительно развернутых фондах на карантине. "В академии усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Проводится дезинфекция помещений и материальных средств", - отметили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что "к участию в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине инфицированные военнослужащие не привлекались". 

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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