У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

"В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

В Минобороны добавили, что при дальнейшем тестировании пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат. Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, курсанты изолированы, добавили в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что все контактировавшие с ними слушатели находятся под наблюдением медиков и размещены на дополнительно развернутых фондах на карантине. "В академии усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Проводится дезинфекция помещений и материальных средств", - отметили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что "к участию в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине инфицированные военнослужащие не привлекались".