Минздрав одобрил применение первого отечественного препарата для лечения меланомы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения одобрило применение первого российского оригинального препарата для терапии меланомы - пролголимаба. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба производителя и разработчика лекарственного средства - компании "Биокад" (Петербург).

"Министерством здравоохранения РФ одобрено применение первого российского оригинального PD-1 ингибитора Фортека (международное непатентованное наименование - пролголимаб) для терапии одного из наиболее агрессивных видов рака - метастатической или неоперабельной меланомы. Механизм действия пролголимаба заключается в восстановлении способности иммунной системы человеческого организма бороться с опухолью", - говорится в сообщении.

Пролголимаб - препарат, относящийся к категории ингибиторов PD-1, нацеленных на восстановление активности иммунитета человеческого организма против опухоли. Ежедневно в организме даже здорового человека образуются злокачественные клетки, которые уничтожаются иммунными механизмами еще до того, как опухоль вырастет достаточно, чтобы стать угрозой здоровью. Опухолевая клетка может ускользать от иммунного ответа, маскируясь под нормальную клетку, что приводит к росту опухоли. Ингибиторы PD-1 активируют Т-лимфоциты и позволяют им распознать и уничтожить злокачественные клетки, благодаря чему иммунная система снова начинает бороться с опухолью.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), меланома кожи составляет около 3-4% от всех онкологических заболеваний взрослых, а к 2025 году число заболевших меланомой кожи в мире увеличится на 25%. В России, по данным справочника "Состояние онкологической помощи населению России", в 2018 году (более свежих данных нет) при первичном обращении к онкологу меланома кожи в 19% случаев выявлялась уже на запущенных стадиях, что обусловливает неблагоприятный прогноз и низкую выживаемость пациентов.

Санкт-Петербургская компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т.д.