Общежитие медицинского вуза в Петербурге закрыли на карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом среди студентов, сообщается в понедельник на странице профсоюзного комитета вуза в соцсети "ВКонтакте". В общежитии находятся более 200 человек.

"На настоящий момент общежитие №3 нашего университета закрыто на карантин в связи с выявлением случаев заражения [коронавирусом] среди проживающих там студентов", - говорится в сообщении. В профкоме отметили, что для покупки лекарств и продуктов для проживающих в общежитии будут организованы волонтерские группы.

"Прямого контакта с проживающими в общежитии не будет. Волонтеры будут получать список необходимого к приобретению и денежные средства, после чего покупки будут передаваться через специальный шлюз. Однако все волонтеры будут обеспечены СИЗами (средствами индивидуальной защиты - прим. ТАСС) для безопасного посещения магазинов и аптек", - добавили в комитете.

На сайте университета отмечается, что изначально коронавирус выявили у одного студента, работающего в больнице. Его заболевание протекает без симптомов. Позже из общежития госпитализировали еще одного студента с симптомами коронавируса. Всего в помещении, как отметили в вузе, находятся 237 человек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.