Продукты ветеранам и видеообращения для медиков. Взаимопомощь в СКФО во время пандемии

СТАВРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в регионах Северного Кавказа превысило 1,5 тыс. человек. Регионы собирают благотворительную помощь пожилым людям и семьям с детьми, находящимся на самоизоляции, разносят продуктовые наборы, проводят акции и записывают видеообращения в поддержку медиков.

В числе заболевших - беременные женщины и младенец

По информации рабочей группы аппарата полпреда РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, число случаев заразившихся в округе достигло 1 575, из них 67 человек находятся в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в округе диагноз коронавирусная инфекция установлен у 195 пациентов.

По данным Минздрава Дагестана, в республике количество инфицированных составило 331 человек. В реанимации остаются 11 человек, пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, в том числе 10-месячный ребенок. Кроме того, в реанимации госпиталя для беременных на базе Каспийской городской больницы находятся четыре беременные женщины с COVID-19.

В Ингушетии коронавирусом заразились 308 человек, из них в реанимации находятся 26 пациентов. Медики республики отмечают, что большинство пациентов находятся в тяжелом состоянии - это люди старше 50-60 лет. В Чеченской Республике зарегистрировано 264 подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, у 45% пациентов оно протекает в бессимптомной форме. В тяжелом состоянии находятся десять человек.

В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 244 случая заболевания, четыре человека умерли, в том числе один за последние сутки. Как пояснили журналистам в краевом Минздраве, у пациента было сопутствующее хроническое заболевание почек. В Северной Осетии выявлено 177 случаев коронавируса. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, из всех пациентов 23 человека проходят лечение в больнице, 143 человека с легким течением инфекции находятся на домашней самоизоляции.

В Кабардино-Балкарии подтверждено 152 случая коронавируса, в республике в понедельник умер первый пациент с COVID-19. В связи с заболеванием правительство республики продлило до 26 апреля ряд ограничительных мер, которые были установлены в регионе. В Карачаево-Черкесии подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. В понедельник в республике был выписан первый человек после выздоровления.

Благотворительные акции

К оказанию помощи нуждающимся и поддержке медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, на Северном Кавказе присоединяются предприятия, общественники, волонтеры. Коллектив администрации Ленинского района Дагестана решил перевести часть своих зарплат в помощь Городской клинической больнице № 1, расположенной на территории района. Предполагается, что на эти средства врачи смогут закупить средства защиты, дезинфекции.

В курортном городе Железноводске на Ставрополье решили посвятить врачам кинофестиваль "Герой и время", проведение которого запланировано на 2021 год. А глава региона Владимир Владимиров предложил всем своим подписчикам записать видеообращения с благодарностью медикам, которые он опубликует на своей странице в Instagram.

Также в регионах организована поддержка людей, которым больше всего нужна сейчас помощь. Сотрудники Агентства по охране культурного наследия в Дагестане отдали часть своей зарплаты благотворительному фонду "Инсан". В Кабардино-Балкарии волонтеры акции "Мы вместе" доставили продуктовые наборы участникам Великой Отечественной войны, которые предоставил торговый центр в Нальчике. В набор вошли крупы, растительное масло, консервы, пряники, чай, сгущенка и сахар.