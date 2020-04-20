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Пандемия коронавируса нового типа

Продукты ветеранам и видеообращения для медиков. Взаимопомощь в СКФО во время пандемии

Кроме того, в Железноводске врачам посвятят кинофестиваль "Герой и время", его проведение запланировано на 2021 год

СТАВРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в регионах Северного Кавказа превысило 1,5 тыс. человек. Регионы собирают благотворительную помощь пожилым людям и семьям с детьми, находящимся на самоизоляции, разносят продуктовые наборы, проводят акции и записывают видеообращения в поддержку медиков.

В числе заболевших - беременные женщины и младенец

По информации рабочей группы аппарата полпреда РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, число случаев заразившихся в округе достигло 1 575, из них 67 человек находятся в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в округе диагноз коронавирусная инфекция установлен у 195 пациентов.

По данным Минздрава Дагестана, в республике количество инфицированных составило 331 человек. В реанимации остаются 11 человек, пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, в том числе 10-месячный ребенок. Кроме того, в реанимации госпиталя для беременных на базе Каспийской городской больницы находятся четыре беременные женщины с COVID-19.

В Ингушетии коронавирусом заразились 308 человек, из них в реанимации находятся 26 пациентов. Медики республики отмечают, что большинство пациентов находятся в тяжелом состоянии - это люди старше 50-60 лет. В Чеченской Республике зарегистрировано 264 подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, у 45% пациентов оно протекает в бессимптомной форме. В тяжелом состоянии находятся десять человек.

В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 244 случая заболевания, четыре человека умерли, в том числе один за последние сутки. Как пояснили журналистам в краевом Минздраве, у пациента было сопутствующее хроническое заболевание почек. В Северной Осетии выявлено 177 случаев коронавируса. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, из всех пациентов 23 человека проходят лечение в больнице, 143 человека с легким течением инфекции находятся на домашней самоизоляции.

В Кабардино-Балкарии подтверждено 152 случая коронавируса, в республике в понедельник умер первый пациент с COVID-19. В связи с заболеванием правительство республики продлило до 26 апреля ряд ограничительных мер, которые были установлены в регионе. В Карачаево-Черкесии подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. В понедельник в республике был выписан первый человек после выздоровления.

Благотворительные акции

К оказанию помощи нуждающимся и поддержке медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, на Северном Кавказе присоединяются предприятия, общественники, волонтеры. Коллектив администрации Ленинского района Дагестана решил перевести часть своих зарплат в помощь Городской клинической больнице № 1, расположенной на территории района. Предполагается, что на эти средства врачи смогут закупить средства защиты, дезинфекции.

В курортном городе Железноводске на Ставрополье решили посвятить врачам кинофестиваль "Герой и время", проведение которого запланировано на 2021 год. А глава региона Владимир Владимиров предложил всем своим подписчикам записать видеообращения с благодарностью медикам, которые он опубликует на своей странице в Instagram.

Также в регионах организована поддержка людей, которым больше всего нужна сейчас помощь. Сотрудники Агентства по охране культурного наследия в Дагестане отдали часть своей зарплаты благотворительному фонду "Инсан". В Кабардино-Балкарии волонтеры акции "Мы вместе" доставили продуктовые наборы участникам Великой Отечественной войны, которые предоставил торговый центр в Нальчике. В набор вошли крупы, растительное масло, консервы, пряники, чай, сгущенка и сахар.

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Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова в Чечне совместно с волонтерами фонда "Дом доброты" раздали продовольственные наборы семьям, находящимся в Москве. "По решению дорогой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны около 300 семей, которые оказались в связи с карантином в сложной ситуации и не могли выехать в свои регионы, получили продовольственные наборы с продуктами первой необходимости", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Власти регионов и представители духовенства на Северном Кавказе продолжают призывать жителей соблюдать режим самоизоляции - это позволит сдержать распространение болезни. В Ингушетии эти призывы теперь будут звучать и на радиостанции "Репаблик".

"Наша главная идея - достучаться до людей, которые скептически относятся к существованию вируса, к его опасности, посредством обращения к ним авторитетных и уважаемых людей в разных сферах: культура, спорт, политика, журналистика, религия <…> Начали мы с известных и популярных людей в регионе: это министры, певцы, актеры, спортсмены. Сообщения к нам продолжают поступать, пока не закончится пандемия, мы постараемся продолжать эту акцию", - пояснил ТАСС директор радиостанции Ахмед Медов.

Домашние молитвы

В минувшие выходные православные жители Северного Кавказа отпраздновали Пасху. Большинство храмов Ставрополья во время богослужений были открыты, хотя жителей края призывали оставаться дома и следить за богослужением по трансляции. Однако в Пятигорске, закрытом на карантин из-за ситуации с коронавирусом, службы прошли без прихожан.

В двух станицах Курского района Ставрополья представители местного духовенства и казачества помогли верующим в режиме самоизоляции освятить пасхальные угощения, не посещая храм. Казачьи общины станиц Галюгаевской и Стодеревской запустили автомобиль, на котором был установлен колокол. Настоятель храмов станиц отец Вячеслав, находясь в машине, окроплял святой водой подготовленные куличи, крашеные яйца и другие блюда.

Изменилось в 2020 году и время доставки в регионы Благодатного огня. Как сообщается на сайте Владикавказской и Аланской епархии, в Северную Осетию Благодатный огонь был доставлен уже после пасхального богослужения. Частица огня из Москвы чартерным рейсом была доставлена в Ставропольский край, после чего на автомобиле его доставили в Северную Осетию. Ранее святыню напрямую доставляли в республику из Иерусалима.

В регионах Северного Кавказа в настоящее время готовятся к началу священного для мусульман месяца рамадан. В Карачаево-Черкесии решено не закрывать мечети, но установлено правило соблюдения дистанции при молитве. В большинстве регионов вечернее разговение после дня полного поста обычно проводят коллективно в мечетях, в Ингушетии традиционно разворачивали республиканский Шатер рамадана, в котором мог разговеться любой желающий. Пока от этой традиции решили отказаться, но благотворительные акции отменять не намерены.

О ситуации

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичВладимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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