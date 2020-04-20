В Чечне направят около 68 млн рублей на премирование медиков, борющихся с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Около 68 млн рублей выделили Чечне на стимулирование медицинских работников, борющихся с новой коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Дополнительно из федерального бюджета нам выделено почти 68 млн рублей на стимулирование медработников и 262 млн - на борьбу с коронавирусом, в том числе на оснащение больниц. Распоряжение уже подписано. Общая сумма предусмотренных на здравоохранение средств из регионального и федерального бюджетов на сегодняшний день - 1,3 млрд рублей", - отметил Хучиев.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность врачам и отметил, что в регионе ожидают спада заболеваемости уже в мае.

"Отмечено также снижение агрессивности вируса. За исключением нескольких, у пациентов болезнь протекает бессимптомно, либо в виде простого ОРВИ. По данным медиков, спад заболеваемости COVID-19 в регионе ожидается в мае", - добавил он.

В регионе зарегистрировано 264 подтвержденных случая коронавируса, из них четыре человека находится на аппарате ИВЛ, 23 человека вылечились, пятеро умерли. С 13 апреля в Чечне перемещение транспорта возможно только по пропускам для совершения поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств. Усилен контроль на границах.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.