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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: Москва может стать позитивным примером борьбы с коронавирусом для регионов

Как сообщил Александр Горелов, регионы примерно на две недели запаздывают по той динамике заболеваемости, которая отмечается в столице

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Меры, которые принимаются в Москве для борьбы с коронавирусом, могут стать для регионов положительным примером, подражая которому субъекты РФ сумели бы нивелировать негативные последствия пандемии. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

"Известно, что регионы примерно на две недели запаздывают по той динамике заболеваемости, которая отмечается в Москве. Но вместе с тем Москва может быть позитивным примером, подражая которому можно нивелировать те негативные последствия, которые можно ожидать в том или ином регионе, связанные с подъемом коронавирусной инфекции, заранее подготовиться к негативным сторонам в различных аспектах жизни, которые связаны с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

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Также Горелов отметил, что на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране обсуждался вопрос, как предотвратить высокий уровень инфицирования коронавирусом среди медперсонала, контактирующего с зараженными пациентами.

"Бесспорно, медицинские работники на острие проблемы <...> По двум направлениям будет вестись работа: это прежде всего дальнейшая информационная работа, знакомство медицинских работников различного уровня с особенностями течения и профилактики данной инфекции. Обращено особое внимание на укомплектование медучреждений индивидуальными средствами защиты. Второе - это в перспективе вакцинные препараты, которые в том числе в начале будут применены у медицинских работников", - добавил он.

Комментируя возможность применения плазмы крови переболевших коронавирусом пациентов для лечения заболевания, Горелов отметил, что лишь у трети выздоровевших антитела обладают необходимой вируснейтрализующей активностью. "И поэтому в течение следующей недели будет в РФ зарегистрирована тест-система, определяющая наличие не в целом антител, а именно специфических вируснейтрализующих антител, которые помогут той категории больных, прежде всего тяжелых больных, для того, чтобы быстрее выйти из этой негативной ситуации", - пояснил эксперт.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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