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Пандемия коронавируса нового типа

Доклинические испытания вакцины от коронавируса пройдут на людях возрастом от 18 до 60 лет

Исследования начнутся в мае и должны продлиться до 22 июня, сообщили ранее в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" сформировал предварительную группу добровольцев для доклинических испытаний вакцины от нового типа коронавируса. В них примут участие люди в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила научный сотрудник "Вектора" Наталья Думченко в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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В начале апреля гендиректор центра Ринат Максютов сообщал, что доклинические исследования начнутся в мае и должны продлиться до 22 июня. До этого "Вектор" испытывал вакцину на животных.

"Сформирована предварительная группа добровольцев - это добровольцы от 18 до 60 лет с верифицированным диагнозом "здоров". <…> То есть здоровые добровольцы без хронических заболеваний", - сказала Думченко, отвечая на вопрос о ходе разработки вакцины от коронавируса.

Она пояснила, что большая часть добровольцев - это сотрудники "Вектора": люди, которые занимаются разработкой вакцины и проверкой ее качества. "Перед вакцинацией - не более чем за 7 дней - будет еще проведен дополнительный скрининг для подтверждения диагноза "здоров" и отсутствия антител к вирусу", - добавила Думченко.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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