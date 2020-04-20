Число умерших с коронавирусом во Франции превысило 20 тыс.

ПАРИЖ, 20 апреля. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек, заразившихся новым коронавирусом, умерли во Франции с начала эпидемии. Об этом сообщил в понедельник на брифинге генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.
"Сегодня страна перешагнула символический, но очень важный порог в 20 тыс. смертей, - заявил он. - К настоящему моменту во Франции насчитывается 20 255 умерших от COVID-19".
Он добавил, что среди жертв коронавируса 12 513 ушли из жизни в больницах (444 за сутки) и 7 752 - в социальных и социально-медицинских учреждениях, в том числе в домах престарелых. В общей сложности за 24 часа количество умерших увеличилось на 547 человек.
По данным агентства Sante publique France при Минздраве, во Франции, включая заморские территории, было подтверждено 114 657 случаев заражения коронавирусом. Число пациентов в больницах сократилось на 26, сейчас госпитализированы 30 584 человека (всего более 81 тыс. госпитализаций с начала эпидемии).
"На всей территории наблюдается снижение числа пациентов в реанимации, однако оно остается по-прежнему высоким", - добавил Саломон. По его словам, сейчас в тяжелом состоянии находятся 5 683 человека, что на 61 меньше, чем днем ранее. С 1 марта 37 457 человек были выписаны из больниц и считаются излечившимися.