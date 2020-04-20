{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Беглов: Петербургу удалось избежать взрывного роста числа заразившихся коронавирусом

По словам губернатора, этому способствовали принятые ограничительные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург, который находится в первой тройке регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом, избежал взрывного роста новых случаев инфицирования благодаря принятым ограничительным мерам. Городу удается сдерживать выход на пик эпидемии более семи недель, сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов.

"Санкт-Петербург сумел сдержать первоначальную атаку COVID-19 <…> В большинстве регионов и других стран взрывной рост числа заболевших происходил между четвертой и шестой неделями. У нас в городе первый случай был зафиксирован в феврале, прошло больше семи недель. До сих пор удерживаем город от самого тяжелого момента, от выхода на пик эпидемии", - говорится в тексте радиообращения Беглова, распространенном пресс-службой администрации Петербурга.

Губернатор отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря принятым мерам. В городе серьезно ограничили мобильность, существенно сократили количество мест, где потенциально велик риск распространения коронавируса. "Ввели в обиход понятие социальной дистанции. Усилили разъяснительную работу, чтобы опасность новой инфекции осознала каждая петербургская семья", - добавил Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. За последние сутки выявили 86 новых случаев. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Беглов: уровень самоизоляции на Пасху в Петербурге был близок к максимальному
По словам губернатора, индекс самоизоляции составил 4,2 из 5 возможных.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС