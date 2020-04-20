Беглов: Петербургу удалось избежать взрывного роста числа заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург, который находится в первой тройке регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом, избежал взрывного роста новых случаев инфицирования благодаря принятым ограничительным мерам. Городу удается сдерживать выход на пик эпидемии более семи недель, сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов.

"Санкт-Петербург сумел сдержать первоначальную атаку COVID-19 <…> В большинстве регионов и других стран взрывной рост числа заболевших происходил между четвертой и шестой неделями. У нас в городе первый случай был зафиксирован в феврале, прошло больше семи недель. До сих пор удерживаем город от самого тяжелого момента, от выхода на пик эпидемии", - говорится в тексте радиообращения Беглова, распространенном пресс-службой администрации Петербурга.

Губернатор отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря принятым мерам. В городе серьезно ограничили мобильность, существенно сократили количество мест, где потенциально велик риск распространения коронавируса. "Ввели в обиход понятие социальной дистанции. Усилили разъяснительную работу, чтобы опасность новой инфекции осознала каждая петербургская семья", - добавил Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. За последние сутки выявили 86 новых случаев. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.